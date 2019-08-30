Новый глава МИД пообещал за полгода кардинально продвинуться в решении конфликта на Донбассе

Вадим Пристайко был назначен главой МИД на заседании Рады 29 августа / УНИАН

Новоназначенный глава МИД Вадим Пристайко планирует в течение полугода значительно продвинуться в решении конфликта на Донбассе. Такую задачу он поставит задачу дипломатическому корпусу.

"Мы не можем и не будем вести бесконечные переговоры в различных форматах. Я ценю всю ту работу, которая была проведена до меня, верю, что благодаря упрямству, осторожности, иногда хитрости наших предшественников и безусловно поддержки наших партнеров нам удалось предотвратить войну с Россией", - сказал он в своем выступлении в Раде перед голосованием за его назначение.

Если мирный процесс не будет продвигаться, то Украина будет думать над следующими шагами.

"Теперь следующий этап, президент предложил ряд компромиссных шагов, в первую очередь, направленных на восстановление связей с нашим собственным народом, который оказался за линией соприкосновения. Ценой значительных усилий был перезапущен процесс обмена пленными, восстанавливается сообщение в Станице Луганской, восстанавливаем инфраструктуру и обеспечиваем социальные выплаты, ведется работа по созданию системы эффективного информационного сопротивления. Хочу верить, что эти шаги при поддержке международного сообщества дадут возможность открыть новую страницу мирного процесса", - заявил Пристайко.

"Сейчас не так важно, как мы это будем делать: путем привлечения миротворческих миссий или путем выполнения "Минска". Критически важно другое - у нас на это полгода. Я нацеливаю дипломатическую службу на этот полугодовой срок", - подчеркнул новый министр иностранных дел Украины.

Напомним, нардепы 9-го созыва Верховной Рады во время первого рабочего заседания 29 августа назначили нового министра иностранных дел - им стал Вадим Пристайко. Также был избран новый состав правительства, которое возглавил премьер-министр Алексей Гончарук.