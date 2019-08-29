"Вдумчиво искать пути": новый глава МИД Пристайко озвучил планы

Вадим Пристайко планирует налаживать дружеские отношения с соседними государствами / УНИАН

Новоназначенный министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что планирует сконцентрировать свою работу на улучшении взаимоотношений с рядом стран, преимущественно соседей Украины.

"Мы будем вдумчиво, креативно, но принципиально искать пути, которым мы можем восстановить круг друзей вокруг себя. В первую очередь это касается Венгрии, Польши, Румынии", - сказал он во время выступления в парламенте.

По словам дипломата, необходимо "внимательно следить" за происходящим в Грузии и Молдавии, поскольку эти страны являются стратегическими партнерами Украины.

Читайте такжеУ Зеленского пояснили условия работы Авакова в правительствеПристайко констатировал, что многообещающими оказались первые дипломатические контакты с руководством соседней Беларуси. Он добавил, что Украина намерена наращивать сотрудничество с Литвой, Эстонией и Латвией.

"Прибалтийские государства остаются нашими друзьями, которые хорошо понимают все наши проблемы и готовы действовать совместно с нами", - добавил министр.

Дипломат акцентировал, что странам ЕС становится сложнее продлевать санкции против России, а многие иностранные лидеры не считают зазорным посетить с визитом Москву.

"Мы же видим, как все сложнее дается Европе каждое последующее продление санкций против России, как Северный поток-2 понемногу строится, а иностранные лидеры снова потянулись в Москву с визитами и больше не чураются пожать руку Путину или даже станцевать с ним", - подытожил он.

Напомним, нардепы 9-го созыва Верховной Рады во время первого рабочего заседания назначили нового министра иностранных дел вместо Павла Климкина.

Также был избран новый состав правительства, которое возглавил премьер-министр Алексей Гончарук.