"А я в отпуске!": Климкин ответил песней отказавшейся его уволить Раде

Климкин в отпуске слушает ретро-музыку / УНИАН

Министр иностранных дел Павел Климкин констатировал, что Верховная Рада так и не смогла в последний рабочий день проголосовать за отставку действующего главы МИД, однако он это воспринял с юмором.

В Facebook он написал, что с сюрреализмом ситуации перекликается песня Hotel California группы Eagles, которую он, по случайному стечению обстоятельств, слушал в день очередного провального голосования парламента.

"You can check out anytime you like, but you can never leave..." ("Вы можете выписаться в любое время, но никогда не сможете уйти..."). Ну, а я в отпуске,– процитировал Климкин слова песни.

Как известно, 11 июля Рада не уволила Климкина с должности главы МИД. Постановление отклонили, поскольку документ поддержали только 160 нардепов из необходимых 226.

1 июля Климкин объявил, что с 3 июля идет "в политический отпуск".

2 июля президент повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении Климкина с должности главы МИД и назначении на эту должность Пристайко. Соответствующие представления глава государства внес на рассмотрение народных депутатов 11 июня.