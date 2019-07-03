"Я мешаю?": "политический дачник" Климкин стер в порошок внешнюю политику Зеленского

Климкин заявил, что сейчас внешней политики в Украине нет / УНИАН

Глава украинского МИД Павел Климкин, который ранее объявил об уходе в "политический отпуск", разнес в пух и прах команду Зеленского за отсутствие стратегии внешней политики Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью изданию Liga.

Климкин подчеркнул, что он практически не коммуницировал с командой нового президента.

"Я считаю, что любая команда должна задействовать других, вести своей харизмой. Какой будет модель будущей внешней политики? Не видно. Ок, какими будут очертания этой политики? Неизвестно. Сейчас вы от новой команды слышите то одно, то другое по каждому вопросу. Один говорит - а давайте Донбассу русский язык дадим, другой отвечает - не надо. Это стратегия? Есть много интервью вместо стратегии", - высказался глава МИД.

Читайте такжеКлимкину всыпали: глава МИД не едет в Канаду с ЗеленскимКлимкин особо отметил, что во внешней политике нам нужно и видение, и структурированный процесс.

"Сегодня никакого порядка нет - ни хорошего, ни плохого. В принципе нет внешней политики. Возможно, она появится. Возможно, кто-то мешает. Я мешаю? Ну, с завтрашнего дня (с 3 июля. - ЕП) я буду в отпуске. Нет проблем", - резюмировал Климкин.

Ранее навостривший лыжи в отпуск Климкин рассказал, кто заменит его на посту главы МИД.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Гройсмана прищучить Климкина.