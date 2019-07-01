Нагоняй для главы МИД: Зеленский попросил Гройсмана прищучить Климкина

Зеленский попросил Гройсмана наказать Климкина / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от премьер-министра Владимира Гройсмана привлечь к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина.

Такое решение, по словам главы офиса президента Андрея Богдана, Владимир Зеленский принял после того, как МИД Украины не уведомило его о ноте Министерства иностранных дел Российской Федерации относительно освобождения пленных украинских моряков, и ноту-ответ с украинской стороны.

"Учитывая, что министр иностранных дел Украины лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поднять вопрос о дисциплинарном производстве в отношении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, о результатах которого проинформировать", - сказано в письме Зеленского Гройсману, передает пресс-служба президента.

Читайте такжеКлимкин опубликовал в соцсети ноты России и Украины, которые не показал ЗеленскомуБогдан подчеркнул, что, согласно 102-й и 106-й статей Конституции Украины, президент отвечает за международное направление и определяет внешнюю политику Украины, а согласно положению о Министерстве иностранных дел, министр иностранных дел обязан докладывать президенту о событиях вроде ноты Министерства иностранных дел Российской Федерации о 24 моряках.

"Сейчас некоторые министры, Верховная Рада ведут политическую деятельность, а не защищают интересы Украины и наших граждан. Поэтому мы сегодня будем обращаться в парламент для изменения кадров и назначения тех, кому доверяет президент, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел за те действия, которые прямо противоречат действующему законодательству", - резюмировал Богдан.

Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск".

Также ранее экс-дипломаты МИД оценили поступок самостоятельно ответившего на ноту РФ Климкина.

Кроме того, ранее премьер-министр Владимир Гройсман нашел способ, как Зеленскому отделаться от Климкина. Министр иностранных дел Павел Климкин должен написать заявление на отпуск, после чего президент Владимир Зеленский может внести кандидатуру первого заместителя главы Министерства иностранных дел, который будет исполнять обязанности руководителя МИДа, заявил глава Кабмина.