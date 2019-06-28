Гройсман нашел способ, как Зеленскому отделаться от Климкина

28 июня 2019, 08:28

Премьер-министр предложил способ разрешения ситуации вокруг отказа парламента увольнять с должности Павла Климкина.

Климкин
Павел Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин должен написать заявление на отпуск, после чего президент Владимир Зеленский может внести кандидатуру первого заместителя главы Министерства иностранных дел, который будет исполнять обязанности руководителя МИДа, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его мнению, такой вариант может разрешить ситуацию вокруг отказа парламента увольнять с должности Климкина.

"Я считаю, что президент пусть обратится к министру иностранных дел Павлу Климкину и предложит ему уйти в отпуск на несколько месяцев. Я ему его (заявление, – ред.) подпишу. Я готов выполнить свои полномочия как премьер-министра и внести любую кандидатуру на должность первого заместителя министра иностранных дел, который будет выполнять обязанности. Но эту кандидатуру пусть предложит президент", - подчеркнул Гройсман в эфире ток-шоу Право на власть.

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Напомним, недавно президент Владимир Зеленский высказал недовольство в связи с ответом министра иностранных дел Павла Климкина на ноту России по пленным морякам.

В свою очередь Климкин опубликовал на своей официальной странице в соцсети украинскую и российскую дипломатические ноты, которые касаются военнопленных моряков.

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МИД Владимир Зеленский Владимир Гройсман Павел Климкин
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