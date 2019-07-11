В Раде решили судьбу Климкина и определились с новым главой МИДа

Проекты постановлений комитета должны рассмотреть депутаты на заседании парламента.
На заседании парламентского Комитета Верховной Рады по иностранным делам было принято решение поддержать увольнение Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины и назначения на эту должность Вадима Пристайко.
Члены комитета одобрили проекты постановлений об увольнении Климкина с должности главы МИД (№10381) и о назначении Пристайко министром иностранных дел Украины (№10382).
На заседании присутствовал Пристайко и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.
Теперь эти проекты постановлений должны рассмотреть депутаты на заседании парламента.
Напомним, 6 июня Верховная Рада не поддержала отставку и освобождение Климкина от должности министра иностранных дел Украины.
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2 июля президент повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении Климкина с должности главы МИД и назначении на эту должность Пристайко. Соответствующие представления глава государства внес на рассмотрение народных депутатов 11 июня.