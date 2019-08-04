В СЦКК рассказали, как и почему боевики мешают ремонту моста в Станице Луганской

Мост в Станице Луганской / DW

Ремонт разрушенного моста в Станице Луганской (зона военного конфликта на Донбассе) после разведения сил и средств не могут начать, поскольку отсутствуют гарантии безопасности со стороны группировки террористов "ЛНР" для разминирования территории.

С таким заявлением выступил глава украинской стороны СЦКК Александр Борщевский, сообщают представители пресс-центра ООС.

"Прежде всего необходимо начать работу по разминированию территорий. Пиротехнические работы должны быть проведены не только на территориях, прилегающих к КПВВ, но и на участке возле разрушенного моста. [...] Пока реальных подтверждений со стороны российских оккупационных администраций ОРЛО о начале этих работ нет", - заявил он.

Напомним, в середине лета президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск совершили совместный визит в Луганскую область − в зону военного конфликта на Донбассе. Там глава Украины, общаясь с местными жителями, заявил о том, что берет под особенный контроль реконструкцию моста в Станице Луганской. В ответ главарь группировки "ЛНР" Леонид Пасечник разразился угрозами Украине из-за этого моста.

Затем в Минске во время заседания Трехсторонней контактной группы достигли договоренностей по разминированию с 1 августа территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.