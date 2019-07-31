В Минске договорились о восстановлении моста в Станице Луганской

Станица Луганская будет с мостом / facebook.com/ato.news

В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы достигли договоренностей по разминированию с 1 августа прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий.

"Трехсторонняя контактная группа констатировала, что в целом режим тишины, объявленный 21 июля 2019, сохраняется. За этот период не было жертв среди мирных жителей. Вместе с тем не выполняются договоренности о предоставлении безопасного доступа СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО", - сообщила в Faсebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По словам Олифер, что украинская сторона детально озвучила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской. Боевики обязались выполнить ряд обязательств к старту восстановительных работ.

Читайте такжеЗеленский рассказал, как и когда отстроят мост в Станице Луганской"До начала ремонта на мосту должны быть убраны блокпосты и символы квазигруппировок НВФ ОРЛО, последующий демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской должен быть одновременным и зеркальным", – добавила пресс-секретарь Кучмы.

Олифер также подчеркнула, что проведены переговоры относительно дальнейшего освобождения украинских пленных и возвращения останков погибших.

"Активизирована работа по поиску пропавших без вести: в ближайшее время будут согласованы алгоритмы идентификации и передачи останков погибших", — отметила она.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск совершили визит на Луганщину − в зону военного конфликта на Донбассе. Там глава страны, в ходе общения с местными жителями, заявил о том, что берет под особенный контроль реконструкцию моста в Станице Луганской. В ответ главарь группировки "ЛНР" сыпанул угрозами Украине из-за этого моста.