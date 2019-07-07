"Находим деньги и строим": Зеленский поговорил с людьми в Станице Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск посетили район разведения сил и средств в населенном пункте Станица Луганская на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба главы государства, верховный главнокомандующий лично проверил новые позиции сил ООС на участке разведения и результаты разминирования, а также удостоверился в реальности российской агрессии и выполнении Украиной Минских договоренностей.

Вместе с Дональдом Туском Зеленский прошел последний пункт наших военных и дошел до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия", - говорится в сообщении.

Читайте также"Все вокруг в дерьме": Тука объяснил, почему тормозилось разведение сил у Станицы ЛуганскойЗеленский пообещал местным жителям, которые, узнав о визите главы государства, захотели встретиться с ним лично, что берет под особенный контроль строительство моста в Станице Луганской.

"Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги - и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем", - заявил Зеленский и добавил, что во время строительства моста людям обеспечат возможность пересечения линии разграничения.

Во время визита Зеленский и Туск заслушали доклад главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о текущей ситуации с безопасностью в районе проведения операции Объединенных сил.

"Войска все разведены. Командиры готовы. "Зрады" никакой нет", - отметил Хомчак.

Напомним, главой Луганской областной государственной администрации президент Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого.