Зеленский и Туск проинспектируют Луганщину в преддверии Саммита Украина-ЕС

Зеленский и Туск посетят Луганскую область / @APUkraine

Сегодня, 7 июля, в воскресенье, накануне саммита Украина-ЕС в Киеве, президент Европейского совета Дональд Туск и глава Украинского государства Владимир Зеленский побывают в Луганской области.

По информации, Туск и Зеленский изучат ситуацию в районе проведения ООС, посетят Станицу Луганскую, где ранее были отведены войска, пообщаются с представителями СММ ОБСЕ и местными жителями.

Отметим, что уже 8 июля в Киеве украинский президент Владимир Зеленский, глава Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер возглавят 21-й саммит Украина - Европейский Союз.

По информации, на Саммите будут обсуждаться вопросы безопасности, приоритеты политических, экономических и социальных реформ, состояние имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. По итогам саммита будет принято совместное заявление.

Читайте также"Ожидаю саммита Украина-ЕС": Туск душевно поговорил с ЗеленскимКроме того, сегодня, 7 июля, у президента Украины запланирована рабочая поездка в Одесскую область. Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях ко Дню Военно-морских сил ВС Украины и, по некоторым данным, представит нового главу Одесской ОГА, которым может стать Андрей Андрейчиков.

Напомним, ранее Владимир Зеленский посетил Закарпатскую область и назначил нового главу Закарпатской облгосадминистрации.