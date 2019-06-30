Отвод войск у Станицы Луганской: в ОБСЕ сделали официальное заявление

В ОБСЕ сделали официальное заявление по отводу войск / facebook.com/ato.news

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ официально подтвердила разведения сил в Станице Луганской и демонтаж укрепленных позиций.

В сообщении миссии от 30 июня говорится, что 29 июня СММ получила вербальную ноту от Министерства иностранных дел Украины, в котором говорилось, что Вооруженные Силы Украины завершили разграничение в согласованном районе разграничения возле Станицы Луганской.

30 июня СММ получила письмо от вооруженных формирований в неподконтрольных правительству районах Луганской области, в котором говорится, что они завершили разъединение в согласованном районе разграничения возле Станицы Луганской.

Читайте такжеПредварительно, РФ отвела войска у Станицы Луганской – Кучма26 июня миссия ОБСЕ зафиксировала начало процесса размежевания с личным составом ВСУ и вооруженных формирований, которые оставили свои наиболее простые позиции вместе со своим оружием и вышли из зоны разъединения.

В последующие дни миссия зафиксировала, что ВСУ и вооруженные формирования освободили другие места в зоне разъединения. ВСУ, в частности, начали разбирать свои фортификационные сооружения и проводить работы по разграничению; вооруженные формирования, которые начали разбирать сарай и снимать некоторые бетонные блоки внутри зоны разъединения, а также начали создание новой инфраструктуры пересечения за пределами зоны разъединения.

"Ситуация спокойная и стабильная. СММ будет продолжать активно следить за ситуацией и докладывать о ней", - подытожили в миссии ОБСЕ.

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Напомним, в среду, 26 июня, возле Станицы Луганской в Луганской области украинские военнослужащие покинули позиции в рамках процесса разведения сил.