Сдали назад: В Станице Луганской боевики "ЛНР" начали пятиться от линии разграничения

Станица Луганская / cxid.info

Боевики из группировки "ЛНР" закончили первый этап отвода своих сил в районе Станицы Луганской − вдаль от линии разграничения.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Операции Объединенных сил в социальной сети Facebook.

"В соответствии с Мирным планом и реализацией Рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года противник завершил первый этап отвода своих подразделений в районе Станицы Луганской - отошел от пешеходного моста", − говорится в тексте.

Напомним, в среду, 26 июня, возле Станицы Луганской в Луганской области украинские военнослужащие покинули одну из позиций в рамках процесса разведения сил.