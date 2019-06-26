"Теперь России решать": Волкер прореагировал на разведение военных сил на Луганщине

Курт Волкер / Reuters

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер поздравил официальный Киев с началом отвода ВСУ с одной из позиций перед контрольно-пропускным пунктом в Станице Луганской и указал, что ожидает аналогичного шага от России.

"Хороший шаг, сделанный Украиной в Станице Луганской. Теперь России решать по реализации взаимных дальнейших мер по укреплению прекращения огня, включая отводом тяжелого оружия и разоружением незаконных вооруженных формирований", − написал он на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

Напомним, в среду, 26 июня, возле Станицы Луганской в Луганской области украинские военнослужащие покинули одну из позиций в рамках процесса разведения сил.