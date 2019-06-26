Первый этап разведения сил: украинские военные покинули позицию у Станицы

Украинские военные покинули позицию у Станицы Луганской в рамках процесса разведения сил / Reuters

В среду, 26 июня, возле Станицы Луганской на Луганщине украинские военные покинули одну из позиций в рамках процесса разведения сил.

Воины отошли с позиции, которая находилась перед контрольным пунктом въезда-выезда Станица Луганская, говорится на странице пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

Командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сырский сказал, что перемещение войск состоялось в рамках первого этапа разведения сил у Станицы.

"По сигналу сигнальных ракет с нашей стороны и стороны боевиков наши военные покинули определенные ОБСЕ позиции. Пока неизвестно, отвел ли своих военных противник, за этим уже следят представители наблюдательной миссии ОБСЕ", — говорится в сообщении.

Напомним, разведение сил у Станицы Луганской предусмотрено Минскими соглашениями по урегулированию конфликта на востоке Украины. Ранее процесс разведения сил не раз срывали боевики.

Справка. В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.