Зеленский назначил нового главу Луганской облгосадминистрации

Виталий Комарницкий / lduvs.edu.ua

Главной Луганской областной государственной администрации президент Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого.

Соответствующий указ №493/2019 от 5 июля был опубликован в воскресенье на сайте президента.

"Назначить Комарницкого Виталия Марьяновича председателем Луганской областной государственной администрации", - говорится в указе.

Виталию Комарницкому 55 лет, он родился в Крыму, с 1986 года учился и работал в Луганской области.

Проходил службу в милиции, а с 1993 года стал помощником ректора Луганского университета внутренних дел имени Дидоренко.

Читайте такжеЗеленский назначил нового губернатора ЛьвовщиныВ 2007 году был назначен ректором Луганского университета внутренних дел.

В 2014 году вместе со своим университетом эвакуировался из Луганска - сначала в Николаев и Сумы, а в 2016 году вуз переехал в Северодонецк, ставший административным центром Луганской области.

Виталий Комарницкий доктор юридических наук, профессор, несколько раз избирался в советы разных уровней.

Накануне Зеленский посетил Закарпатскую область и назначил нового главу облгосадминистрации.