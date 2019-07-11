Логика боевика: Главарь "ЛНР" Пасечник сыпанул угрозами Украине из-за моста в Станице

Леонид Пасечник / "Комсомольская правда"

Глава группировки террористов "ЛНР" Леонид Пасечник заявил о том, что расценит реконструкцию моста в Станице Луганской как акт агрессии Украины.

Соответствующее сообщение "главлуганский" боевик написал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Любые односторонние действия Украины на территории "ЛНР", частью которой, напоминаю, является и станичный мост, будут восприниматься как очередной акт агрессии. Вы хотите сорвать разведение сил, украсть денег на строительстве и не так сильно потерять рейтинг?", − говорится в тексте.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск совершили визит в зону военного конфликта на Донбассе. Глава Украины, общаясь с местными жителями, заявил о том, что берет под особенный контроль реконструкцию моста в Станице Луганской.