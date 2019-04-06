Слухи в "ЛНР": Пасечник уходит и нашел преемницу — блогер

6 апреля 2019, 11:50

Главарь "ЛНР" якобы скоро может покинуть "пост".

Блогер узнал, что Леонид Пасечник после майских праздников может перестать быть главарем
Леонид Пасечник после майских праздников может перестать быть главарем "ЛНР", узнал блогер / Скриншот видео с youtube.com

На захваченной части Луганской области ходят слухи, что главарь самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник уходит с "должности" и нашел себе преемницу.

Лидер псевдореспублики якобы уходит с "поста" после майских праздников, поделился слухами в Twitter блогер "ЛНР" (Колывано-Бджолария).

По его данным, Пасечник хочет сделать главарем "республики" руководителя своей "администрации" — Ольгу Бас.‏

"Новая волна слухов в "ЛНР": Леня уходит…, вместо себя хочет поставить Ольгу Бас, бывшую судью Апелляционного суда Луг. области, потом — следователь "МГБ ЛНР" ("министерство госбезопасности" — Ред.), потом — "глава администрации" Лени ("руководитель администрации главы ЛНР" — Ред.), — отмечается в сообщении.

Напомним, в начале марта появилась информация, что Леонид Пасечник неизлечимо болен, — врачи говорили, что главарю "ЛНР" осталось жить от 3 до 6 месяцев, власти России проводят консультации насчет кандидатуры нового лидера квазигосударства.

Справка. В 2014 году на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В ноябре 2017 года в захваченном Луганске разгорелся конфликт между тогда еще главарем "ЛНР" Игорем Плотницким и "министром внутренних дел" псевдореспублики Игорем Корнетом.

Вооруженные люди без опознавательных знаков окружили так называемое "МВД ЛНР". К противостоянию присоединились боевики "ДНР" и ФСБ РФ. Позже стало известно, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения российской армии.

После этого Плотницкий написал заявление об отставке "по состоянию здоровья". В псевдореспублике прошли "выборы", ее главарем стал "министр госбезопасности квазиреспублики" Леонид Пасечник.

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ЛНР Леонид Пасечник Ольга Бас
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