Слухи в "ЛНР": Пасечник уходит и нашел преемницу — блогер

Леонид Пасечник после майских праздников может перестать быть главарем "ЛНР", узнал блогер / Скриншот видео с youtube.com

На захваченной части Луганской области ходят слухи, что главарь самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник уходит с "должности" и нашел себе преемницу.

Лидер псевдореспублики якобы уходит с "поста" после майских праздников, поделился слухами в Twitter блогер "ЛНР" (Колывано-Бджолария).

По его данным, Пасечник хочет сделать главарем "республики" руководителя своей "администрации" — Ольгу Бас.‏

"Новая волна слухов в "ЛНР": Леня уходит…, вместо себя хочет поставить Ольгу Бас, бывшую судью Апелляционного суда Луг. области, потом — следователь "МГБ ЛНР" ("министерство госбезопасности" — Ред.), потом — "глава администрации" Лени ("руководитель администрации главы ЛНР" — Ред.), — отмечается в сообщении.

Напомним, в начале марта появилась информация, что Леонид Пасечник неизлечимо болен, — врачи говорили, что главарю "ЛНР" осталось жить от 3 до 6 месяцев, власти России проводят консультации насчет кандидатуры нового лидера квазигосударства.

Справка. В 2014 году на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В ноябре 2017 года в захваченном Луганске разгорелся конфликт между тогда еще главарем "ЛНР" Игорем Плотницким и "министром внутренних дел" псевдореспублики Игорем Корнетом.

Вооруженные люди без опознавательных знаков окружили так называемое "МВД ЛНР". К противостоянию присоединились боевики "ДНР" и ФСБ РФ. Позже стало известно, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения российской армии.

После этого Плотницкий написал заявление об отставке "по состоянию здоровья". В псевдореспублике прошли "выборы", ее главарем стал "министр госбезопасности квазиреспублики" Леонид Пасечник.