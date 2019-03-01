"Смертельная болезнь Пасечника": назван возможный новый главарь "ЛНР"

Новым главарем "ЛНР" может стать Владислав Дейнего, выяснили журналисты / realgazeta.com.ua

Власти Российской Федерации ищут замену смертельно больному главарю самопровозглашенной "ЛНР" Леониду Пасечнику — возглавить "республику" может "министр иностранных дел" Владислав Дейнего.

На захваченную часть Луганской области может вернуться экс-главарь псевдореспублики Игорь Плотницкий, сообщает Liga.net со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников, российские власти рассматривают несколько кандидатур на пост главы "ЛНР".

"Не удивлюсь, если Плотницкий вернется. Может быть и Дейнего… Все решения тут принимаются с боем курантов", — заявил источник.

Ранее появилась информация, что Леонид Пасечник неизлечимо болен — врачи говорили, что ему осталось жить от 3 до 6 месяцев. Власти РФ якобы уже проводят консультации насчет кандидатуры нового лидера "ЛНР".

Напомним, 21 ноября 2017 года в захваченном Луганске разгорелся конфликт между тогда еще главарем "ЛНР" Игорем Плотницким и "министром внутренних дел" псевдореспублики Игорем Корнетом.

Вооруженные люди без опознавательных знаков окружили так называемое "МВД ЛНР". К противостоянию присоединились боевики "ДНР" и ФСБ РФ. Позже стало известно, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения российской армии.

После этого Плотницкий написал заявление об отставке "по состоянию здоровья". В республике прошли "выборы", ее главарем стал "министр госбезопасности квазиреспублики" Леонид Пасечник.