"Россия пересекла еще одну "красную линию": как прошли "выборы" в "ЛДНР"

Выборы в "ДНР" 2018 / informator.news

Выборы главарей и "депутатов" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" прошли в воскресенье, 11 ноября.

Украинская сторона возбудила уголовное дело. ЕС и НАТО не признают выборы на Донбассе. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что выборы на Донбассе подрывают суверенитет Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Москвы очень важно, кто будет руководить "ДНР" и "ЛНР".

Как проходили выборы в "ЛДНР"

В воскресенье в 07.00 в "ДНР" открылось 408 избирательных участков. На территории "ЛНР" была организована работа 316 участков. Голосование завершилось в 19.00.

По данным на утро понедельника, 12 ноября, в "ДНР" лидируют врио главаря "республики" Денис Пушилин (60,9 процента голосов по итогам обработки 97,52 процента бюллетеней) и возглавляемое им движение "Донецкая Республика" (72,74 процента).

В "ЛНР" - и.о. главаря "республики" Леонид Пасечник (68,4 процента голосов после подсчета 96 процентов) и движение "Мир Луганщине" (74,13 процента), которое он возглавляет.

Читайте такжеВыборами на Донбассе Путин послал сигнал Западу и УкраинеНа пост главаря "ДНР" претендовали пятеро кандидатов. Помимо Пушилина, это бывший "замминистра образования и науки ДНР" Владимир Медведев, юрист Елена Шишкина, "депутат народного совета от фракции "Свободный Донбасс" Роман Храменков и общественный деятель, руководитель музея боевой и трудовой славы Союза ветеранов Афганистана в Донецке Роман Евстифеев.

За 100 депутатских мест в так называемом народном совете "ДНР" борются два общественных движения - "Донецкая республика" и "Свободный Донбасс".

Реакция Украины

В связи с организацией "выборов" на Донбассе следователи прокуратуры Донецкой области возбудили уголовное дело по статье 110 УК Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

По мнению следствия, за организацией и проведением выборов в Донбассе стоят "представители власти Российской Федерации", которые нарушают принципы и нормы международного права, а также пытаются "усилить свой контроль над оккупированными территориями".

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехстороннней контактной группы (ТКГ) и первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко потребовала в срочном порядке провести заседание ТКГ в связи с "выборами" на оккупированных территориях Донбасса.

Реакция Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко обратился к жителям "ДНР" и "ЛНР" с просьбой не голосовать на выборах главарей и "депутатов народных советов" так называемых республик. "Обращаюсь к тем украинцам, которые сейчас вынуждены проживать на оккупированных территориях - не отдавайте свой голос, не участвуйте в фейковых выборах!" - написал президент в Facebook.

Кроме того, Порошенко призвал Запад ужесточить санкции в отношении России в связи с "выборами" в ОРДЛО.

Реакция ЕС

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не признанает результатов "выборов" в "ЛДНР". "ЕС осуждает эти "выборы", поскольку они нарушают международное право, подрывают обязательства, взятые по Минским соглашениям, и нарушают суверенитет и закон Украины", - говорится в заявлении Могерини.

Реакция Макрона и Меркель

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель назвали выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках "ударом суверенитету и территориальной целостности Украины". По словам лидеров двух стран эти выборы являются "незаконными".

Реакция НАТО

НАТО не признает "выборы", которые проходят в самопровозглашенных "ЛДНР". "Они противоречат букве и духу Минских соглашений и подрывают усилия по мирному разрешению конфликт", - говорится в заявлении, распространенном пресс-слкжбой Альянса.

Реакция Волкера

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что вместо выполнения Минских соглашений и движения к миру в Украине, "Россия дотирует коррумпированных "лидеров" Донбасса", тем самым блокируя дипломатический прогресс.

"Так называемые "народные республики" не имеют места в Минских соглашениях и являются нелегитимными органами, поддерживаемыми российской военной мощью, и созданы Россией для управления украинской территории, которую она контролирует силой", - сказал Волкер.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Москвы очень важно, кто будет руководить "ДНР" и "ЛНР". На вопрос о признании итогов голосования он отвечать отказался, однако указал, что "выборы" якобы не противоречат Минским соглашениям.

"Скажем так - они не идут в разрез Минским соглашениям, по крайней мере. Там об этом ничего не говорится", - отметил он.

Что говорят эксперты

Большинство украинских экспертов сходятся во мнении, что "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей противоречат не только украинскому законодательству и Минским соглашениям, но и международному праву.

"Проведение этих выборов свидетельствует о том, что путинский режим вообще не намерен выполнять Минские договоренности. Все больше заметна тенденция попыток Путина заморозить конфликт на Донбассе, чтобы с помощью этого рычага принуждать Украину к уступкам. Прежде всего, попробовать "обменять" Донбасс на Крым", - Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан

"То, что проведение фейковых "выборов" на оккупированных территориях является выходом из Минска. Было ясно даже в Кремле - Россия раз за разом отказывалась от этих выборов, пока в Москве не приняли решение вывезти Плотницкого, ликвидировать Захарченко и устроить танец с бубнами. И получилось! При попустительстве Запада Россия пересекла еще одну "красную линию", которая позволяет Путину заморозить конфликт и сохранить контроль над Донбассом. И выборы будут, и Минск сохранится!" - Политический обозреватель Виталий Портников

"По замыслу Кремля, не связанные с военными преступлениями Пушилин и Пасечник могут пригодиться на случай благоприятного для россиян итога выборов в Украине. Очевидно что они, как "легитимно избранные" представители т.н. "народных республик", смогут в случае необходимости вступить в переговоры с официальным Киевом уже в будущем году. Таких намерений и надежд в Москве, собственно, и не скрывают", - Политтехнолог Тарас Березовец