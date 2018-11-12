"Россия пересекла еще одну "красную линию": как прошли "выборы" в "ЛДНР"

12 ноября 2018, 11:59

Проведение "выборов" свидетельствует , что путинский режим вообще не намерен выполнять Минские договоренности, считают эксперты.

Выборы в "ДНР" 2018 / informator.news

Выборы главарей и "депутатов" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" прошли в воскресенье, 11 ноября.

Украинская сторона возбудила уголовное дело. ЕС и НАТО не признают выборы на Донбассе. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что выборы на Донбассе подрывают суверенитет Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Москвы очень важно, кто будет руководить "ДНР" и "ЛНР".

Как проходили выборы в "ЛДНР"

В воскресенье в 07.00 в "ДНР" открылось 408 избирательных участков. На территории "ЛНР" была организована работа 316 участков. Голосование завершилось в 19.00.

По данным на утро понедельника, 12 ноября, в "ДНР" лидируют врио главаря "республики" Денис Пушилин (60,9 процента голосов по итогам обработки 97,52 процента бюллетеней) и возглавляемое им движение "Донецкая Республика" (72,74 процента).

В "ЛНР" - и.о. главаря "республики" Леонид Пасечник (68,4 процента голосов после подсчета 96 процентов) и движение "Мир Луганщине" (74,13 процента), которое он возглавляет.

Читайте такжеВыборами на Донбассе Путин послал сигнал Западу и УкраинеНа пост главаря "ДНР" претендовали пятеро кандидатов. Помимо Пушилина, это бывший "замминистра образования и науки ДНР" Владимир Медведев, юрист Елена Шишкина, "депутат народного совета от фракции "Свободный Донбасс" Роман Храменков и общественный деятель, руководитель музея боевой и трудовой славы Союза ветеранов Афганистана в Донецке Роман Евстифеев.

За 100 депутатских мест в так называемом народном совете "ДНР" борются два общественных движения - "Донецкая республика" и "Свободный Донбасс".

Реакция Украины

В связи с организацией "выборов" на Донбассе следователи прокуратуры Донецкой области возбудили уголовное дело по статье 110 УК Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

По мнению следствия, за организацией и проведением выборов в Донбассе стоят "представители власти Российской Федерации", которые нарушают принципы и нормы международного права, а также пытаются "усилить свой контроль над оккупированными территориями".

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехстороннней контактной группы (ТКГ) и первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко потребовала в срочном порядке провести заседание ТКГ в связи с "выборами" на оккупированных территориях Донбасса.

Реакция Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко обратился к жителям "ДНР" и "ЛНР" с просьбой не голосовать на выборах главарей и "депутатов народных советов" так называемых республик. "Обращаюсь к тем украинцам, которые сейчас вынуждены проживать на оккупированных территориях - не отдавайте свой голос, не участвуйте в фейковых выборах!" - написал президент в Facebook.

Кроме того, Порошенко призвал Запад ужесточить санкции в отношении России в связи с "выборами" в ОРДЛО.

Реакция ЕС

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не признанает результатов "выборов" в "ЛДНР". "ЕС осуждает эти "выборы", поскольку они нарушают международное право, подрывают обязательства, взятые по Минским соглашениям, и нарушают суверенитет и закон Украины", - говорится в заявлении Могерини.

Реакция Макрона и Меркель

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель назвали выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках "ударом суверенитету и территориальной целостности Украины". По словам лидеров двух стран эти выборы являются "незаконными".

Реакция НАТО

НАТО не признает "выборы", которые проходят в самопровозглашенных "ЛДНР". "Они противоречат букве и духу Минских соглашений и подрывают усилия по мирному разрешению конфликт", - говорится в заявлении, распространенном пресс-слкжбой Альянса.

Реакция Волкера

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что вместо выполнения Минских соглашений и движения к миру в Украине, "Россия дотирует коррумпированных "лидеров" Донбасса", тем самым блокируя дипломатический прогресс.

"Так называемые "народные республики" не имеют места в Минских соглашениях и являются нелегитимными органами, поддерживаемыми российской военной мощью, и созданы Россией для управления украинской территории, которую она контролирует силой", - сказал Волкер.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Москвы очень важно, кто будет руководить "ДНР" и "ЛНР". На вопрос о признании итогов голосования он отвечать отказался, однако указал, что "выборы" якобы не противоречат Минским соглашениям.

"Скажем так - они не идут в разрез Минским соглашениям, по крайней мере. Там об этом ничего не говорится", - отметил он.

Что говорят эксперты

Большинство украинских экспертов сходятся во мнении, что "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей противоречат не только украинскому законодательству и Минским соглашениям, но и международному праву.

"Проведение этих выборов свидетельствует о том, что путинский режим вообще не намерен выполнять Минские договоренности. Все больше заметна тенденция попыток Путина заморозить конфликт на Донбассе, чтобы с помощью этого рычага принуждать Украину к уступкам. Прежде всего, попробовать "обменять" Донбасс на Крым", -

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан

"То, что проведение фейковых "выборов" на оккупированных территориях является выходом из Минска. Было ясно даже в Кремле - Россия раз за разом отказывалась от этих выборов, пока в Москве не приняли решение вывезти Плотницкого, ликвидировать Захарченко и устроить танец с бубнами. И получилось! При попустительстве Запада Россия пересекла еще одну "красную линию", которая позволяет Путину заморозить конфликт и сохранить контроль над Донбассом. И выборы будут, и Минск сохранится!" -

Политический обозреватель Виталий Портников

"По замыслу Кремля, не связанные с военными преступлениями Пушилин и Пасечник могут пригодиться на случай благоприятного для россиян итога выборов в Украине. Очевидно что они, как "легитимно избранные" представители т.н. "народных республик", смогут в случае необходимости вступить в переговоры с официальным Киевом уже в будущем году. Таких намерений и надежд в Москве, собственно, и не скрывают", -

Политтехнолог Тарас Березовец

Проведение какого-нибудь "плебисцита" важно для Кремля и с точки зрения дальнейшей имитации жизнеспособности и институализации образованных им "ЛНР" и "ДНР". Это, в свою очередь, будет использовано как дополнительный аргумент на международной арене, где Россия пытается отстаивать позицию об отсутствии у нее контроля над оккупированными территориями на востоке Украины. Это также важно для России, судя по тому, что Кремль упорно настаивает на том, что любые сценарии урегулирования необходимо согласовывать с "ЛНР" и "ДНР", - 

Дипломат Богдан Яременко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
3
Донбасс Евросоюз Украина НАТО США Ирина Геращенко Ангела Меркель ЛДНР Дмитрий Песков Минские соглашения Эммануэль Макрон Денис Пушилин Леонид Пасечник Федерика Могерини
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
12:57
Порошенко жестко прокомментировал выборы в ДНР-2018
12:47
"Точно такая же куртка у Зверева!": Оля Полякова вызвала ажиотаж фото в золотистом пуховике
12:46
В Кабмине назвали условие, при котором возможен отказ от Крыма ради мира на Донбассе Видео
12:43
"Бразды правления не отдадут": Легендарный Сева Новгородцев дал прогноз о будущем России после Путина
12:36
Порошенко пришел в бешенство из-за вопроса о рукопожатии Трампа
12:24
"Тяга к деспотам": обозреватель объяснил, что показала встреча Трампа и Путина в Париже Видео
12:19
Трамп ударит по Ирану. Он как ЕС на Донбассе играть не будет мнение
12:17
Когда отмечается День студента в Украине и почему он празднуется дважды
11:59
"Россия пересекла еще одну "красную линию": как прошли "выборы" в "ЛДНР"
11:57
"Приветствует ветерана": Сеть взорвалась шутками и фотожабами из-за встречи Путина и Трампа
11:35
Надя Дорофеева показала маму, и рассказала о теплых отношениях в семье Видео
10:55
"Мужа забыла совсем": Оля Полякова засветила сосок и поцеловалась взасос на глазах зрителей Видео
10:45
СМИ "спалили" мэра украинского областного центра на грубом нарушении ПДД Видео
10:28
Беларусь решила построить порт на Днепре и стать морской державой
10:07
Вынесли на носилках: гитариста Aerosmith госпитализировали после концерта Видео
09:44
Девушка дня Instagram: пышногрудая красотка Кейт Комптон Фото
09:34
Зачем Путину фейковые выборы в ОРДЛО мнение
09:31
В Германии СМИ "спалили" местную прокремлевскую партию на незаконном финансировании
09:23
"Топливный коллапс": украинцам пригрозили "катастрофическим ударом" со стороны России
08:50
В УПЦ КП прокомментировали перенос даты Рождества Христова
08:41
Объявлены результаты "выборов" в "ДНР"
08:34
"Выборы, выборы, кандидаты": в Луганске провели псевдоголосования на "выборах" главаря "ЛНР"
08:25
Порошенко нашел жертву на выборах-2019 мнение
08:01
"Сбитый летчик": в Сети высмеяли "нерукопожатного" Порошенко
07:25
У Трампа раскрыли содержание его разговора с Путиным
07:11
"Холодно везде": синоптик рассказала, где в Украине ждать снега в начале недели Фото Видео
06:58
Выборами на Донбассе Путин послал сигнал Западу и Украине мнение
06:35
Плохая новость недели: астролог дал прогноз на 12-18 ноября
06:17
Магнитные бури в ноябре-2018: когда ожидать и как уберечься Видео
05:56
Астролог назвал болезнь, от которой может умереть Алла Пугачева
05:20
Журналист рассказал о "животной ненависти" Путина
04:49
Астролог предупредил о войнах, конфликтах и кризисе после 2020 года
04:08
Вятрович объяснил, чем заменят празднование 9 мая
03:29
Психологи рассказали об опасности Instagram для здоровья
02:57
Историк объяснил, как избавиться от инфекции "русского мира"
02:28
Виторган опроверг слухи о беременности Собчак и назвал жену "сумасшедшей мамашей"
02:02
"Они набрали "жирка": историк указал на причины обострения польско-украинских отношений
01:39
"Почему только ноги?": Лобода взбудоражила фанатов обнаженным снимком
01:14
Танцы со звездами-2018: какая пара покинула проект накануне полуфинала Видео
00:49
Фейковые "выборы" в ЛДНР: в победители вырвались ожидаемые персоны Видео
00:24
Пышнотелая Эшли Грэм прокатилась в соблазнительном купальнике на роликах
11 ноября, воскресенье
23:55
Минус ночью, дожди и мокрый снег: какую погоду ждать с понедельника Видео
23:27
В Австралии нашли причину иголок, спрятанных в магазинную клубнику Видео
23:03
США и Украина воссоздают Комиссию по стратегическому партнерству
22:34
"Мечты сбываются": Анита Луценко нестандартно прокомментировала ограбление квартиры Видео
22:26
Горящий парень спрыгнул с Крымского моста - опубликовано видео
22:02
Шахтер-Ворскла – 2:0. "Горняки" показали преимущество уже в первом тайме. Видео голов Видео
21:56
Договариваться с Россией о мире на Донбассе бессмысленно - Порошенко
21:31
100 лет независимости: Польша отмечает праздник маршем, столкновениями и безграничным патриотизмом
21:28
Порошенко и Трамп провели встречу в Париже
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять