Зачем Путину фейковые выборы в ОРДЛО

-Кремль провел фейковые выборы на Донбассе / ТСН

Попытка России провести выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей была очевидной и легко прогнозируемой.

С одной стороны предыдущие "выборы" состоялись 4 года назад, и "избирательный цикл" требует проводить их снова.

С другой - Россия провела и продолжает полную зачистку т.н. лидеров "ЛНР" и "ДНР". Если "легитимность" предыдущих, уничтоженных или силовым способом отстраненных, лидеров вытекала из их участия в войне против Украины, то после отстранения боевиков 2014 "созыва" возникает вопрос - откуда берут свои полномочия нынешние руководители оккупированных территорий? Выборы должны дать для России и русских ответы на эти вопросы.

Читайте такжеВыборами на Донбассе Путин послал сигнал Западу и УкраинеПроведение какого-нибудь "плебисцита" важно для Кремля и с точки зрения дальнейшей имитации жизнеспособности и институализации образованных им "ЛНР" и "ДНР". Это, в свою очередь, будет использовано как дополнительный аргумент на международной арене, где Россия пытается отстаивать позицию об отсутствии у нее контроля над оккупированными территориями на востоке Украины. Это также важно для России, судя по тому, что Кремль упорно настаивает на том, что любые сценарии урегулирования необходимо согласовывать с "ЛНР" и "ДНР".

Позиция России естественно неприемлема для Украины и подавляющего большинства демократических правовых государств мира. Выборы на оккупированных территориях, проводимых вне рамок согласованных между участниками конфликта и международными посредниками процессов миротворчества, не имеют шансов быть признанными. Так же, не может быть признана легитимность любых избранных в результате подобных "выборов" лиц или созданных институтов.

Это, правда, не означает, что какие-то, назначенные после этих "выборов" лица не будут допущены к международным переговорам (скажем, на замену "выбывших" подписантов Минских договоренностей Захарченко и Плотницького). Но это произойдет, учитывая право России как участницы конфликта, назначать своих представителей на переговорах, а также по "праву силы" РФ.

Читайте такжеСамым популярным кандидатом на "выборах" в "ЛДНР" оказался "Чак Норрис"Украина, как и ряд ее влиятельных международных партнеров, уже заявила о непризнании этих выборов.

Кроме того, Украина должна ввести санкции и начать уголовное преследование против всех граждан Украины, причастных к организации этих "выборов", победителей этих выборов, против граждан России и иностранных государств, которые участвуют в подготовке и проведении этих подрывных мероприятий.

Богдан Яременко, дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел", для Эспрессо TV