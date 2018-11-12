Выборами на Донбассе Путин послал сигнал Западу и Украине

Тарас Березовец

политтехнолог, директор компании BertaCommunications, сооснователь Украинского института будущего

12 ноября 2018, 06:58

Фейковые выборы ещё больше осложняют задачу Кремля по выходу из тупика на Донбассе.

днр, выборы
Кремль провел фейковые выборы в ОРДЛО

Фейковые выборы в ОРДЛО важны для Кремля в силу того, что срежиссированный спектакль по "избранию" Пушилина и Пасечника приурочен к украинским выборам в следующем 2019 году. Именно с целью максимальной легитимации фейкового голосования в Донецк сегодня подвезли всю пропутинскую гвардию в ЕС, включая тяжеловеса, депутата ПАСЕ от Франции Тьери Мариани.

По замыслу Кремля, не связанные с военными преступлениями Пушилин и Пасечник могут пригодиться на случай благоприятного для россиян итога выборов в Украине. Очевидно что они, как "легитимно избранные" представители т.н. "народных республик", смогут в случае необходимости вступить в переговоры с официальным Киевом уже в будущем году. Таких намерений и надежд в Москве, собственно, и не скрывают.

Читайте такжеОккупанты превращают Донбасс в "ртутную бомбу"Однако по состоянию на сегодня этот сценарий уже трещит по швам. Однозначно негативная и единогласная реакция европейских стран и США говорит о том, что проведением фейковых выборов Кремль ещё больше осложняет для себя задачу выхода из тупика.

Неожиданно широкое празднование Дня народного единства России, отмеченное в псевдореспубликах, по замыслу Кремля, должно было послать Западу сигнал о будущем включении ДНР/ЛНР в состав РФ. И стать своего рода разменной монетой. Тем не менее, этот шантаж был проигнорирован как руководством Украины, так и западных стран. Блеф о будущем "народных республик" как субъектов России не находит адресата.

Однако, пойдя на срыв Минского процесса, Путин не просто взял на себя полную ответственность за состояние дел на оккупированных территориях, но и обозначил возможные пределы последующих шагов. Которые, в случае неблагоприятного для него исхода украинских выборов могут включать и государственное признание независимости ЛДНР.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Путин Тарас Березовец выборы в ОРДЛО
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
07:25
У Трампа раскрыли содержание его разговора с Путиным
07:11
"Холодно везде": синоптик рассказала, где в Украине ждать снега в начале недели Фото Видео
06:58
Выборами на Донбассе Путин послал сигнал Западу и Украине мнение
06:35
Плохая новость недели: астролог дал прогноз на 12-18 ноября
06:17
Магнитные бури в ноябре-2018: когда ожидать и как уберечься Видео
05:56
Астролог назвал болезнь, от которой может умереть Алла Пугачева
05:20
Журналист рассказал о "животной ненависти" Путина
04:49
Астролог предупредил о войнах, конфликтах и кризисе после 2020 года
04:08
Вятрович объяснил, чем заменят празднование 9 мая
03:29
Психологи рассказали об опасности Instagram для здоровья
02:57
Историк объяснил, как избавиться от инфекции "русского мира"
02:28
Виторган опроверг слухи о беременности Собчак и назвал жену "сумасшедшей мамашей"
02:02
"Они набрали "жирка": историк указал на причины обострения польско-украинских отношений
01:39
"Почему только ноги?": Лобода взбудоражила фанатов обнаженным снимком
01:14
Танцы со звездами-2018: какая пара покинула проект накануне полуфинала Видео
00:49
Фейковые "выборы" в ЛДНР: в победители вырвались ожидаемые персоны Видео
00:24
Пышнотелая Эшли Грэм прокатилась в соблазнительном купальнике на роликах
11 ноября, воскресенье
23:55
Минус ночью, дожди и мокрый снег: какую погоду ждать с понедельника Видео
23:27
В Австралии нашли причину иголок, спрятанных в магазинную клубнику Видео
23:03
США и Украина воссоздают Комиссию по стратегическому партнерству
22:34
"Мечты сбываются": Анита Луценко нестандартно прокомментировала ограбление квартиры Видео
22:26
Горящий парень спрыгнул с Крымского моста - опубликовано видео
22:02
Шахтер-Ворскла – 2:0. "Горняки" показали преимущество уже в первом тайме. Видео голов Видео
21:56
Договариваться с Россией о мире на Донбассе бессмысленно - Порошенко
21:31
100 лет независимости: Польша отмечает праздник маршем, столкновениями и безграничным патриотизмом
21:28
Порошенко и Трамп провели встречу в Париже
21:12
В НАТО сделали заявление по "выборам" на Донбассе
20:46
Российский фильм "Крымский мост" за две недели провалился в прокате
20:23
Украинка получила корону "Мисс Plus Size" на конкурсе на Филлипинах
20:02
В Крыму считают смешными планы Киева по декоммунизации полуострова
19:46
Террористы в ОРДЛО заявляют об "отсутствии нарушений" на фейковых "выборах" Фото
19:23
В Одессе волна убила возле моря женщину, стоявшую на пирсе
18:47
Макрон назвал национализм "предательством моральных ценностей"
18:30
Умер бессменный президент фестиваля Comic-Con
17:58
В США назвали главные нарушения Россией Минских соглашений с 2014 года
17:57
В США допустили блокировку "Северного потока-2"
17:18
На "выборах" в "ЛДНР" лидируют картошка и капуста - Казанский
16:58
"Обязательно добьемся": в России заговорили о реванше с Усиком Видео
16:52
России нужен диалог с США по "ракетному договору" - Путин
16:28
Путин одобрил идею Макрона о создании общеевропейской армии
16:25
"Россия дотирует главарей боевиков": Волкер жестко высказался о "выборах" в ОРДЛО Видео
16:00
Динамо - Мариуполь: прямая видеотрансляция матча пятнадцатого тура УПЛ
15:58
Польша потребовала немедленного введения санкций против организаторов "выборов" в ОРДЛО
15:52
Взрывы на военных складах: Полторак назвал число наказанных генералов
15:52
Самым популярным кандидатом на "выборах" в "ЛДНР" оказался "Чак Норрис"
15:36
"Какие "выборы" - такие и "наблюдатели"": Тука рассказал о тех, кто приехал следить за "выборами" в ОРДЛО
15:22
"Ситуация критическая": в Украине из-за долгов крупный город остался без отопления Видео
15:14
"Выборы" в "ЛДНР": Киев потребовал срочно созвать ТКГ
14:45
Трамп отказался пожать руку Порошенко: опубликовано видео Видео
13:26
Путин показал Трампу палец: опубликовано видео Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять