Выборами на Донбассе Путин послал сигнал Западу и Украине

Кремль провел фейковые выборы в ОРДЛО

Фейковые выборы в ОРДЛО важны для Кремля в силу того, что срежиссированный спектакль по "избранию" Пушилина и Пасечника приурочен к украинским выборам в следующем 2019 году. Именно с целью максимальной легитимации фейкового голосования в Донецк сегодня подвезли всю пропутинскую гвардию в ЕС, включая тяжеловеса, депутата ПАСЕ от Франции Тьери Мариани.

По замыслу Кремля, не связанные с военными преступлениями Пушилин и Пасечник могут пригодиться на случай благоприятного для россиян итога выборов в Украине. Очевидно что они, как "легитимно избранные" представители т.н. "народных республик", смогут в случае необходимости вступить в переговоры с официальным Киевом уже в будущем году. Таких намерений и надежд в Москве, собственно, и не скрывают.

Читайте такжеОккупанты превращают Донбасс в "ртутную бомбу"Однако по состоянию на сегодня этот сценарий уже трещит по швам. Однозначно негативная и единогласная реакция европейских стран и США говорит о том, что проведением фейковых выборов Кремль ещё больше осложняет для себя задачу выхода из тупика.

Неожиданно широкое празднование Дня народного единства России, отмеченное в псевдореспубликах, по замыслу Кремля, должно было послать Западу сигнал о будущем включении ДНР/ЛНР в состав РФ. И стать своего рода разменной монетой. Тем не менее, этот шантаж был проигнорирован как руководством Украины, так и западных стран. Блеф о будущем "народных республик" как субъектов России не находит адресата.

Однако, пойдя на срыв Минского процесса, Путин не просто взял на себя полную ответственность за состояние дел на оккупированных территориях, но и обозначил возможные пределы последующих шагов. Которые, в случае неблагоприятного для него исхода украинских выборов могут включать и государственное признание независимости ЛДНР.