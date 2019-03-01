Главарь "ЛНР" неизлечимо болен — СМИ

Лидеру "ЛНР" осталось жить несколько месяцев, узнали журналисты.
Главарь самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник неизлечимо болен, власти Российской Федерации уже проводят консультации насчет кандидатуры нового лидера "республики".
Врачи говорят, что главарю псевдореспублики осталось жить от 3 до 6 месяцев, говорится в Telegram-канале Фашик Донецкий.
По его данным, Пасечнику нельзя спасти жизнь с помощью операции.
"…в Кремле происходят консультации касательно кандидатуры следующего главаря "лыныры". Рассматривается кандидатура Плотницкого (бывший главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий)", — отмечается в сообщении.
Напомним, 21 ноября 2017 года в захваченном Луганске разгорелся конфликт между тогда еще главарем "ЛНР" Игорем Плотницким и "министром внутренних дел" псевдореспублики Игорем Корнетом.
Вооруженные люди без опознавательных знаков окружили так называемое "МВД ЛНР". К противостоянию присоединились боевики "ДНР" и ФСБ РФ. Позже стало известно, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения российской армии.
После этого Плотницкий написал заявление об отставке "по состоянию здоровья". В республике прошли "выборы", ее главарем стал "министр госбезопасности квазиреспублики" Леонид Пасечник.