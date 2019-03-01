Главарь "ЛНР" неизлечимо болен — СМИ

Леонид Пасечник неизлечимо болен, выяснили журналисты / Скриншот видео с youtube.com

Главарь самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник неизлечимо болен, власти Российской Федерации уже проводят консультации насчет кандидатуры нового лидера "республики".

Врачи говорят, что главарю псевдореспублики осталось жить от 3 до 6 месяцев, говорится в Telegram-канале Фашик Донецкий.

По его данным, Пасечнику нельзя спасти жизнь с помощью операции.

"…в Кремле происходят консультации касательно кандидатуры следующего главаря "лыныры". Рассматривается кандидатура Плотницкого (бывший главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий)", — отмечается в сообщении.

Напомним, 21 ноября 2017 года в захваченном Луганске разгорелся конфликт между тогда еще главарем "ЛНР" Игорем Плотницким и "министром внутренних дел" псевдореспублики Игорем Корнетом.

Вооруженные люди без опознавательных знаков окружили так называемое "МВД ЛНР". К противостоянию присоединились боевики "ДНР" и ФСБ РФ. Позже стало известно, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения российской армии.

После этого Плотницкий написал заявление об отставке "по состоянию здоровья". В республике прошли "выборы", ее главарем стал "министр госбезопасности квазиреспублики" Леонид Пасечник.