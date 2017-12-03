Новый главарь "ЛНР" рассказал о тесном сотрудничестве с помощником Путина

Новый "глава" самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что "руководство" псевдореспублики "тесно сотрудничает" с помощником президента РФ Владимира Путина — Владиславом Сурковым — в рамках работы по реализации Минских соглашений и по ряду других вопросов.

Лидеры квазигосударства "благодарны России за ее последовательную позицию по мирному урегулированию конфликта", говорится на одном из сайтов боевиков.

"Хочу подчеркнуть, что у меня лично и всего руководства "Луганской народной республики" налажено конструктивное взаимодействие со всеми российскими структурами, оказывающими гуманитарное содействие нашей "республике" в такое сложное время", — отметил главарь "ЛНР".

Напомним, 21 ноября в захваченном Луганске уволенный с должности главы "министерства внутренних дел" террористической "ЛНР" Игорь Корнет устроил военный переворот. "Глава" псевдореспублики Игорь Плотницкий сбежал в РФ, а позже подал в отставку.

Пост занял бывший "министр госбезопасности ЛНР" Леонид Пасечник. До начала конфликта на Донбассе он работал начальником подразделения по борьбе с контрабандой главного отдела "К" управления СБУ в Луганской области, а также был начальником Стахановского межрайонного отдела.