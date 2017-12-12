Борьба за финансовые потоки. Тука назвал причину разборок среди главарей "ЛНР"

В "ЛНР" конфликт между Игорем Корнетом и Леонидом Пасечником с одной стороны и Игорем Плотницким с другой продолжался на протяжении двух лет и единственной причиной были финансовые потоки.

Об этом замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил на чате в "Главреде".

Он отметил, что своеобразным "спусковым крючком" стали действия Плотницкого, который переоценил свои возможности и публично унизил "министра внутренних дел" Корнета.

"Эскалация началась, когда в ходе заседания "народного совета ЛНР" выступила женщина, попросившая защиты у Плотницкого. Эта женщина уехала из-за боевых действий, а вернувшись обнаружила, что Корнет поселился в ее доме. Плотницкий стал на ее сторону, а потом под телекамеры выселил Корнета из захваченного дома. Корнет этого не стерпел и начал "народную революцию", — пояснил Тука.

Он отметил, что если Корнет — тупой "опер", то Пасечник — человек уровня управленца СБУ.

"Но у меня нет сомнений, что он стоял за этими процессами. Влияния эти перестановки никого не окажут. Его участники — марионетки, кукловоды находятся в Москве, в квази-государствах происходит только то, чего пожелают в Кремле. Захарченко несколько раз пытался продвинуть тезис об объединении "ЛНР" и "ДНР", но каждый раз против этого категорически протестовал Плотницкий. Так что и "объединения" не будет, так как ни один из бандитов не согласится слезть с финансовых потоков", — добавил Тука.

Напомним, ранее Тука рассказал о пути выхода Путина с Донбасса.