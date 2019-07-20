Адепты "русского мира" сделали провокацию в Станице Луганской

Тот самый автобус / facebook.com/pressjfo.news

В зоне военного конфликта на Донбассе, в районе населенного пункта Станице Луганска, на пункте пропуска фанаты "русского мира" вандальным образом осквернили новый автобус Neoplan.

Соответствующее сообщение опубликовали в Facebook представители штаба Операции объединенных сил.

"Вчера, во второй половине дня, неизвестные лица совершили дикарский акт вандализма в отношении украинского социального транспортного средства. Они разрисовали краской панель багажного отделения автобуса, а в салоне сделали беспорядок и расклеили листовки провокационного содержания. По уровню культуры поступков и содержанию надписей можно утвердительно сказать, что „художники" являются страстными поклонниками и ретрансляторами пропагандистских идей так называемого „русского мира"", — говорится в тексте.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск совершили визит на Луганщину − в зону военного конфликта на Донбассе. Там глава страны, в ходе общения с местными жителями, заявил о том, что берет под особенный контроль реконструкцию моста в Станице Луганской. В ответ главарь группировки "ЛНР" сыпанул угрозами Украине из-за этого моста.