Ротация в Минске: Бессмертному нашли замену

Валерий Гребенюк стал новым представителем Украины в Минске / скриншот

Роману Бессмертному в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе нашли замену.

По информации, представитель ОБСЕ Мартин Сайдик во время брифинга в Минске 21 августа заявил, что новым представителем Украины стал Валерий Гребенюк.

Отметим, политическая группа уже с участием Гребенюка 21 августа в очередной раз обсуждала так называемую "формулу Штайнмайера", возможную амнистию и проведение местных выборов в ОРДЛО, передает Радио Свобода.

Кто такой Валерий Гребенюк

Валерий Гребенюк родился в городе Кременная на Луганщине. В 1993 году окончил с отличием Национальную юридическую академию Ярослава Мудрого, г. Харьков. В 1994 — Институт Европейского права, Флоренция, Италия. В 1997 — Доктор международного права, Институт государства и права Академии наук Украины.

В 1996—2008 годах был представителем Украины в юридических комитетах Совета Европы, членом делегаций Украины на переговорах по заключению международных договоров. Член Украинско-американской межгосударственной комиссии.

Был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Южно-Африканской Республике, послом по совместительству в Намибии, послом по совместительству в Замбии, послом по совместительству в Зимбабве.

Читайте также"Украина — жертва": Безсмертный назвал конечную цель "Минска" для РоссииНапомним, ранее президент Владимир Зеленский своим указом от 13 августа Роман Бессмертный уволен с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

В тот же день Роман Бессмертный прокомментировал свое увольнение Зеленским из ТКГ в Минске. "Нынешняя ситуация опасна тем, что за желанием (а я верю в честное желание Зеленского сделать лучше) он, к сожалению, сейчас лезет в ловушку. Он не понимает, с кем имеет дело", − сказал дипломат.