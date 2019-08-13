"Лезут в ловушку": Бессмертный прокомментировал свое увольнение Зеленским из ТКГ в Минске

Роман Безсмертный / УНИАН

Роман Бессмертный, уволенный президентом Владимиром Зеленским, из Трехсторонней контактной группы, убежден, что ни глава государства, ни его окружение в полной мере не понимают, как нужно противостоять президенту РФ Владимиру Путину.

Такое мнение дипломат высказал в эфире 24-го канала. По словам Бессмертного, за свое второе пребывание в ТКГ он подготовил проект закона, "где заложена совсем другая модель достижения мира" в Донбассе.

"Нынешняя ситуация опасна тем, что за желанием (а я верю в честное желание Зеленского сделать лучше) он, к сожалению, сейчас лезет в ловушку. Он не понимает, с кем имеет дело", − подвел итоги дипломат.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский своим указом от 13 августа Роман Бессмертный уволен с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.