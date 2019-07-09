Зеленский вернул экс-посла в Беларуси переговорщиком в минскую ТКГ

9 июля 2019, 16:38

Роман Безсмертный будет представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам.

Безсмертный
Роман Безсмертный / Gazeta.ua

Роман Безсмертный будет представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы вместо Александра Моцика.

Соответствующий указ президента Владимира Зеленского № 504/2019 размещен на сайте главы государства.

"В частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июня 2019 года № 414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонней контактной группе" уполномочить Безсмертного Романа Петровича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от выполнения этих обязанностей Александра Моцика", - говорится в документе.

Напомним, Безсмертный уже представлял Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы с 2015 года. 28 апреля 2016 он заявил, что вышел из состава политической подгруппы ТКГ.

С 24 февраля 2010 по 3 июня 2011 Безсмертный являлся послом Украины в Беларуси.

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Владимир Зеленский Минские переговоры ТКГ Роман Безсмертный
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