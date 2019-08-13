Безсмертный пожаловался, что узнал об увольнении из СМИ

Безсмертный говорит, что о назначении также узнал от медиа / скриншот, ТСН

Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе Роман Безсмертный, которого президент Владимир Зеленский уволил с этой должности 13 августа, заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ.

Безсмертный также утверждает, что о назначении на этот пост он тоже узнал из средств массовой информации. Политик пообещал дать развернутый комментарий о том, что он думает о "стиле работы Офиса президента".

Напомним, 13 августа на сайте президента появился указ, в соответствии с которым Роман Безсмертный был уволен с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

9 июля Зеленский назначил Безсмертного представителем Украины в ТКГ вместо Александра Моцика.

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Роман Безсмертный уже представлял Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы с 2015 года. 28 апреля 2016 он заявил, что вышел из состава политической подгруппы ТКГ.

С 24 февраля 2010 по 3 июня 2011 Безсмертный являлся послом Украины в Беларуси.