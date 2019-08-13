Зеленский уволил Безсмертного с должности переговорщика в минской ТКГ

Роман Безсмертный / УНИАН

Роман Безсмертный уволен с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом идет речь в указе президента Украины Владимира Зеленского №414 от 13 августа, опубликованном на официальном сайте главы государства.

"Освободить Безсмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", - сказано в указе президента.

Напомним, 9 июля Зеленский назначил Безсмертного представителем Украины в ТКГ вместо Александра Моцика.

Безсмертный уже представлял Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы с 2015 года. 28 апреля 2016 он заявил, что вышел из состава политической подгруппы ТКГ.

С 24 февраля 2010 по 3 июня 2011 Безсмертный являлся послом Украины в Беларуси.