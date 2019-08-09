Безсмертный рассказал, как должна была поступить Украина после гибели морпехов на Донбассе

Роман Безсмертный / УНИАН

После недавней гибели четырех бойцов ВСУ в зоне военного конфликта на Донбассе Украина обязана приостановить участие в Минских переговорах − до тех пор, пока не будет собран Нормандский формат.

Соответствующее мнение высказал в телеэфире известный дипломат и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный.

Читайте такжеУбить в Захарченко зло. Безсмертный рассказал, как троллил боевиков на переговорах в Минске"С моей точки зрения, после событий в Павлополе первое, что надо было сказать: Украина приостанавливает работу в минском процессе до момента, пока не будет собран нормандский формат", − заявил он.

При этом Безсмертный полагает, что вероятность встречи в Нормандском формате глав стран-участников (Украина, Германия, Франция, Россия) "маловероятна до выборов в России осенних".

"Они хотят выдержать это настроение электората для того, чтобы сохранить влияние "Единой России" и Путина как политика в России", − резюмировал он.

Напомним, ранее Роман Безсмертный в деталях объяснил, зачем Владимиру Путину "инструмент" Донбасс. До этого дипломат назвал конечную цель "Минска" для России.