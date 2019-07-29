"Украина — жертва": Безсмертный назвал конечную цель "Минска" для России

Конечная цель "Минска" для РФ очень проста, полагает Роман Безсмертный / Фокус

Конечная цель минского процесса по урегулированию ситуации на Донбассе для властей Российской Федерации очень проста — вывести РФ на лидирующие позиции во всем мире, используя такую жертву, как Украина.

Россиян совершенно не интересует, будет существовать украинское государство, или нет, рассказал представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (наша страна, РФ, ОБСЕ) по Донбассу Роман Безсмертный в интервью Lb.ua.

По словам собеседника, россияне "творят себя", для них украинцы — просто объект роста.

"Их цель очень проста: вывести страну на лидирующие позиции во всем мире, используя такую жертву, как Украина… А как можно расти? Можно наступить на Украину и тем самым подняться", — отметил эксперт.

Безсмертный добавил, что Россия может забрать кусок у нашей страны и тем самым возрасти. "А можно Украину превратить в поле битвы, на котором соревноваться и устраивать поединок с Европой. Еще можно на территории Украины разжечь конфликт с другими странами и с этого иметь капитал", — заявил он.

Напомним, в столице Беларуси Минске были подписаны соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Минские соглашения, в частности, предусматривают прекращение огня и разведение сил и средств. Ранее сообщалось, что разведение сил состоялось в районе Станицы Луганской на Луганщине.