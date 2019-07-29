"Украина — жертва": Безсмертный назвал конечную цель "Минска" для России

Для россиян украинцы являются объектом роста, считает представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.
Конечная цель минского процесса по урегулированию ситуации на Донбассе для властей Российской Федерации очень проста — вывести РФ на лидирующие позиции во всем мире, используя такую жертву, как Украина.
Россиян совершенно не интересует, будет существовать украинское государство, или нет, рассказал представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (наша страна, РФ, ОБСЕ) по Донбассу Роман Безсмертный в интервью Lb.ua.
По словам собеседника, россияне "творят себя", для них украинцы — просто объект роста.
"Их цель очень проста: вывести страну на лидирующие позиции во всем мире, используя такую жертву, как Украина… А как можно расти? Можно наступить на Украину и тем самым подняться", — отметил эксперт.
Безсмертный добавил, что Россия может забрать кусок у нашей страны и тем самым возрасти. "А можно Украину превратить в поле битвы, на котором соревноваться и устраивать поединок с Европой. Еще можно на территории Украины разжечь конфликт с другими странами и с этого иметь капитал", — заявил он.
Напомним, в столице Беларуси Минске были подписаны соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Минские соглашения, в частности, предусматривают прекращение огня и разведение сил и средств. Ранее сообщалось, что разведение сил состоялось в районе Станицы Луганской на Луганщине.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.