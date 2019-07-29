Стало известно, как кума Путина Медведчука отстранили от Минского процесса

Виктор Медведчук / УНИАН

Роман Бессмертный, известный политик и дипломат, ныне представитель Украины в Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске по урегулированию военного конфликта на Донбассе, полагает, что в последние месяцы удалось модифицировать переговорный процесс.

Кроме того, из Минского процесса был удален кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук, заявил Бессмертный в интервью порталу Левый берег.

"Мы его (процесс переговоров в Минске — Главред) уже модифицировали – там нет Медведчука. Это уже очень серьезная модификация: это означает, что изменен объект и мне кажется, что это шанс. Но над этим надо задумываться и начать делать что-то", —подчеркнул он.

Напомним, ранее Виктор Медведчук, выступая в Европарламенте, назвал полуостров Крым украинским. Позднее Никита Потураев, избранный народным депутатом от президентской партии Слуги народа, рассказал о планах по борьбе с телеканалами Медведчука.