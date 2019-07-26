У Зеленского рассказали о планах по борьбе с каналами кума Путина

Виктор Медведчук

Избранный народным депутатом от Слуги народа Никита Потураев прокомментировал ситуацию вокруг сосредоточения в руках кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука украинских информационных телеканалов.

"Мы уже наработали решения на тактическом уровне, которые можно в ближайшее время принять, а также дорабатываем решения стратегического уровня, потому необходимо не выборочно бороться, а сделать предохранители – выражаясь военной лексикой "фортификационные сооружения", чтобы навсегда защитить наше информационное пространство от вражеских вторжений", - заявил он в интервью Детектор медиа.

Потураев считает, что необходимо выяснить вопрос, откуда берутся деньги на приобретение каналов, "нет ли там следов государства агрессора".

Читайте такжеГетто и изоляция: как Зеленский непринужденно опустил Медведчука и сорвал реванш"Каналы являются убыточными, минимум на каждый канал ежемесячно полмиллиона долларов дотаций, то есть на три канала – идет это минимум полтора миллиона долларов ежемесячно", – подсчитал представитель Слуги народа.

Потураев акцентировал внимание на наличии политической воли у новой власти для решения этого вопроса: "Я надеюсь, что первые результаты окончательно убедят каждого слушателя, что это не просто декларации, а у нас есть план победы на информационном фронте".

Он также добавил, что если новой власти не удастся преодолеть эти проблемы, то они "не будут властью, а может и вообще Украины не будет".

Напомним, ранее Потураев оценили число пророссийски настроенных украинцев.