"Враги" Украины: в Слуге народа оценили число пророссийски настроенных украинцев

Никита Потураев / Радио Свобода

В начале российской агрессии против Украины было много украинцев, которые не могли поверить в то, что происходит и были под влиянием российских каналов, при этом к концу 2016 года таких людей осталось ориентировочно 12%, заявил избранный народным депутатом от Слуги народа Никита Потураев.

"Я не хотел бы отталкивали часть украинского общества, говорить, что они враги. Они находятся под влиянием пропаганды, в том числе из украинских СМИ. Я считаю, что за этих граждан надо так же бороться, как и за людей, находящихся на оккупированных территориях",– подчеркнул он в эфире Канала 24.

Потураев добавил, что знают, где именно находятся эти 12% украинцев. И подчеркнул, что с ними надо вести адресную информационную работу. Подытоживая, Потураев объяснил, что нужно на государственном уровне создать механизмы, которые сделают невозможным вражескую экспансию в наше теле- радиопространство.

Напомним, ранее Потураев выступил с предложением о переименовании России и русского языка.