"Оружие против РФ": у Зеленского предложили переименовать Россию и русский язык

У Владимира Зеленского сделали неожиданное предложение по русскому языку / фото: 1news.az

На украинских картах и атласах Россия может получить новое название, считает советник Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от Слуги народа Никита Потураев.

"Можем, вообще, на своих картах начать их называть Московия. Что нам мешает?" — сказал он в эфире Ukrlife.

Он также обратил внимание на существенные отличия "украинского русского языка" от "российского русского языка".

"Моя, например, точка зрения, что мы вообще его должны переименовать. Например, сказать, что у нас русский язык, а там — "российский"... У нас же русинский есть в Закарпатье, будет ещё и русский, а у тех пусть будет "российский", — добавил Потураев.

Напомним, ранее глава Слуги народа Дмитрий Разумков объяснил, почему разговаривает на русском.