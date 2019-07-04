"Сепаратисты - марионетки Кремля, а не жители Донбасса": в команде Зеленского саданули ответом по Путину

Никита Потураев / facebook.com nikita.poturaev

Никита Потураев, советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам заявил о том, что слова главы страны о "сепаратистах" относятся не к жителям Донбасса, а к верхушке террористических группировок "Л/ДНР".

Такое сообщение опубликовал портал Новости Донбасса.

"Путин говорил, что надо не обзывать людей и не называть их сепаратистами. Мы и так всех называем своими именами – марионеток Путина мы так называем. Мы не отторгаем людей из отдельных районов Донецкой и Луганской областей – мы с ними говорим", – заявил Потураев во время дискуссии "Новая политика на Донбассе" в Киеве.

Кроме того, он с сожалением отметил что на временно неподконтрольных районах Донбасса люди из российских и контролируемых боевикам СМИ услышат в первую очередь риторику Владимира Путина и Кремля, а отнюдь не позицию команды президента Зеленского.

Напомним, ранее Владимир Путин поставил условия, при которых он готов начать диалог с Владимиром Зеленским. До этого первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как официальному Киеву нужно говорить с президентом РФ о Донбассе.



