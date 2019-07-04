Путин поставил условия для начала диалога с Зеленским

Путина поставил условия для начала диалога с Зеленским / Крым.Реалии

Для начала диалога между Украиной и Россией Владимиру Зеленскому необходимо выполнит свои предвыборные обещания, заявил президент России Владимир Путин.

"Возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками на Донбассе, перестав называть их сепаратистами", — подчеркнул Путин в интервью Corriere della Sera, отвечая на вопрос о налаживании диалога между Киевом и Москвой.

Он также добавил, что украинцы ждут от Зеленского конкретных действий, а не заявлений, передает сайт Кремля.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал возможную встречу главы РФ с президентом Украины Владимиром Зеленским.