В Кремле объяснили смысл встречи Путина и Зеленского

1 июля 2019, 13:30

Димитрий Песков рассказал о перспективах встречи двух президентов.

Зеленский и Путин
Зеленский и Путин / Главред

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал возможную встречу главы РФ с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Песков отметил, что эта встреча, если она состоится, не должна носить характер "встречи ради встречи", поскольку таковая никому не нужна.

"Президент Путин абсолютно исполнен прагматизма в своём подходе к международным делам, тем более к такому важному треку, как наши отношения с Украиной. Но встреча ради встречи, наверное, никому не нужна", - заявил пресс-секретарь Путина.

Он отметил, что переговоры Зеленского со своим российским коллегой нужны ради результата.

"Но здесь мы ещё раз возвращаемся к тому тезису, что пока ещё очень много знаков вопроса остаётся на повестке дня с тем, чтобы мы имели полное понимание о подходах наших украинских визави к решению наиболее актуальных проблем, а именно к реализации минских договоренностей и к выходу на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик", - резюмировал Песков.

Ранее Песков рассказал об "украинском факторе" на переговорах Путина на саммите G20.

Напомним, сегодня в России прокомментировали заявления Заявление главы Офиса президента Украины Андрея Богдана  о том, что Донецку и Луганску он разрешил бы государственный – украинский, а региональный – русский

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Россия Владимир Зеленский Владимир Путин ЛДНР Дмитрий Песков Украина
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