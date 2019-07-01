В Кремле объяснили смысл встречи Путина и Зеленского

Зеленский и Путин / Главред

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал возможную встречу главы РФ с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Песков отметил, что эта встреча, если она состоится, не должна носить характер "встречи ради встречи", поскольку таковая никому не нужна.

"Президент Путин абсолютно исполнен прагматизма в своём подходе к международным делам, тем более к такому важному треку, как наши отношения с Украиной. Но встреча ради встречи, наверное, никому не нужна", - заявил пресс-секретарь Путина.

Он отметил, что переговоры Зеленского со своим российским коллегой нужны ради результата.

"Но здесь мы ещё раз возвращаемся к тому тезису, что пока ещё очень много знаков вопроса остаётся на повестке дня с тем, чтобы мы имели полное понимание о подходах наших украинских визави к решению наиболее актуальных проблем, а именно к реализации минских договоренностей и к выходу на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик", - резюмировал Песков.

Ранее Песков рассказал об "украинском факторе" на переговорах Путина на саммите G20.

Напомним, сегодня в России прокомментировали заявления Заявление главы Офиса президента Украины Андрея Богдана о том, что Донецку и Луганску он разрешил бы государственный – украинский, а региональный – русский.