"Русский должен быть государственным": в России откликнулись на слова главы офиса Зеленского о языке

В Госдуме ответили Андрею Богдану на позицию по языку / Reuters

Заявление главы Офиса президента Украины Андрея Богдана о том, что "Донецку и Луганску он разрешил бы государственный – украинский, региональный – русский", прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков

По словам Новикова, у человека есть право разговаривать на том языке, на котором он хочет. При выборе же государственного языка для украинцев нужно учитывать культурный фон жителей страны.

"…у человека, у которого есть корни на Украине, русский язык тоже должен быть государственным языком", — сказал Новиков, передает RT.

Он также обратил внимание, что русский язык является родным и важным для Киева, Донбасса и других территорий.

Читайте такжеГордон дал "нерадужный" прогноз по переговорам Зеленский — ПутинНапомним, ранее в Госдуме ответили на призыв президента Украины бить РФ санкциями.

Также ранее представители Путина раскритиковали призывы Зеленского к усилению санкций. Риторика о санкциях против России не поможет Украине разобраться с проблемой юго-востока, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.