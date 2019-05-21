Это не поможет Украине: у Путина раскритиковали призывы Зеленского к усилению санкций

Песков высказался о санкциях / ТАСС

В команде президента Украины Владимира Зеленского не разрешат нынешнюю ситуацию на Донбассе до тех пор, пока настаивают на ужесточении санкций против России. Об этом во вторник, 21 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это та риторика относительно санкций против России, которая не блещет новизной. А главное, это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с проблемой юго-востока", - отметил пресс-секретарь Путина, сообщает ТАСС. Песков подчеркнул, что ни США, ни Россия не могут выполнить перечень минских договоренностей. "Его может и должен выполнять Киев", - сказал он.

Напомним, Петр Порошенко, за два дня до завершения каденции, порекомендовал новому президенту Украины Владимиру Зеленскому усиливать санкционное давление на Россию.

Также Главред ранее сообщал, что в Кремле оценили выступление на инаугурации Владимира Зеленского, в частности - призыв любыми средствами прекратить войну на Донбассе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что возможны успехи и в восстановлении отношений между Киевом и Москвой, но не уточнил, когда именно и в чем они будут заключаться.

"Первые успехи будут очевидны. Если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом", - сказал Песков.

Песков также отметил, что Путин пока что не планирует осуществлять контакты с Зеленским.

"В настоящий момент на повестке дня никаких контактов нет", - сказал он, отвечая на вопрос, планируются ли контакты в какой-либо форме между президентами РФ и Украины в ближайшее время.