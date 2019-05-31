"Зеленский осторожничает": в Госдуме ответили на призыв президента Украины бить РФ санкциями

В Госдуме ответили на призыв Зеленского бить РФ санкциями

После того, как президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны "бить" РФ санкциями, его заявление прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"Пока Зеленский проявляет себя как политик, который осторожничает, не особо обозначает свою точку зрения... Характер той позиции, которую занимает та или иная сторона в отношении украинской проблематики, им, по всей видимости, учитывается. Известна широко русофобская политика правящих кругов Польши… Он сделал соответствующее заявление, чтобы понравиться определенным политическим кругам", — заявил Новиков в комментарии RT.

При этом российский депутат отметил, что западные страны сами решат, когда и какие санкции им вводить.

"Украинская тема будет, как и была для них до сих пор, лишь темой спекуляций и лжеаргументов", — уточнил представитель Госдумы.

Ранее представители Путина раскритиковали призывы Зеленского к усилению санкций. Риторика о санкциях против России не поможет Украине разобраться с проблемой юго-востока, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.