Песков рассказал об "украинском факторе" на переговорах Путина на саммите G20

Владимир Путин и Дональд Трамп / Reuters

Во время саммита G20 в Осаке тема Украины обсуждалась в конструктивном ключе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Украинский фактор, он тоже присутствует. Но, наверное, в более конструктивном ключе. Все констатируют, что нужно возобновлять и диалог на высшем уровне по линии "нормандской четверки", но одновременно все понимают, и особенно это было констатировано со стороны канцлера (ФРГ Ангелы) Меркель, что встречаться просто ради встреч нет никакого смысла. Сначала нужно подготовиться", - сказал Песков в интервью каналу Россия 1.

Читайте такжеГлавные итоги саммита G20 в Японии: что решили по УкраинеПо его словам, в течение июля будет организована встреча помощников президентов, которые более детально обсудят перспективы проведения саммита и его конкретные сроки. Песков также отметил, что многие мировые лидеры соглашались с позицией Путина по украинской повестке.

"С Путиным многие соглашаются, в том плане, что многое еще предстоит прояснить в Киеве. Прояснить в плане концептуальных подходов нового руководства Украины. Говорили, что определенным тормозящим фактором может быть очередной электоральный процесс — в смысле, приближающиеся выборы в Раду. Это может тормозить формулирование четкой позиции президентом Украины по Донбассу. Да, этот фактор, он на повестке дня. Об Украине говорят, но говорят конструктивно и говорят по-деловому", - сказал пресс-секретарь Путина.

Напомним, утром 28 июня Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в японской Осаке на полях саммита Большой двадцатки (G20), они пожали друг другу руки. Позже стало известно, что встреча президентов США и РФ продлилась более часа.