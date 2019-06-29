Трамп полюбопытствовал об украинских моряках на рандеву с Путиным: названы сроки решения вопроса

Президент РФ признался, что тема украинских моряков поднималась президентом США в ходе общения на G-20 как одна из приоритетных.
29 июня, в субботу, подводя итоги саммита большой Двадцатки, президент России Владимир Путин заявил, что тема украинских моряков поднималась президентом США Дональдом Трампом в ходе общения на G-20 как одна из приоритетных.
"Эта тема поднималась – я не помню, на обеде или в ходе нашей встречи. Но, во всяком случае, президент США сделал эту тему одной из приоритетных в ходе нашего общения на "двадцатке", - сказал Путин, сообщает Интерфакс.
Путин также уточнил, что ни к какому консенсусу по украинским морякам во время рандеву с Трампом он не пришел, и назвал сроки решения вопроса.
"Мы объяснили, что там происходит. Говорили на эту тему. Решения пока нет. У нас идет судебное разбирательство. Нужно дождаться, будем потом это решать", - добавил Путин.
Резюмируя, российский президент подчеркнул, что "главное, чтобы это не было в рамках предвыборной кампании на Украине, чтобы эти процессы не были связаны с внутриполитической украинской тематикой".
Читайте также"Это ловушка": Волкер оценил предложение РФ по захваченным украинским морякамНапомним, утром 28 июня Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в японской Осаке на полях саммита Большой двадцатки (G20), они пожали друг другу руки. Позже стало известно, что встреча президентов США и РФ продлилась более часа.
Также сообщалось со ссылкой на СМИ, что Трамп на встрече с Путиным проигнорировал тему захвата украинских кораблей и моряков.
Также ранее в МИД России обвинили Киев в том, что Украина использует моряков для шантажа и обвинений Москвы.
Захват моряков в Керченском проливе
25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.
РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.
Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.
25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.
Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.
В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.
В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.
Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.