Трамп полюбопытствовал об украинских моряках на рандеву с Путиным: названы сроки решения вопроса

Путин и Трамп обсудили украинских моряков / РИА Новости

29 июня, в субботу, подводя итоги саммита большой Двадцатки, президент России Владимир Путин заявил, что тема украинских моряков поднималась президентом США Дональдом Трампом в ходе общения на G-20 как одна из приоритетных.

"Эта тема поднималась – я не помню, на обеде или в ходе нашей встречи. Но, во всяком случае, президент США сделал эту тему одной из приоритетных в ходе нашего общения на "двадцатке", - сказал Путин, сообщает Интерфакс.

Путин также уточнил, что ни к какому консенсусу по украинским морякам во время рандеву с Трампом он не пришел, и назвал сроки решения вопроса.

"Мы объяснили, что там происходит. Говорили на эту тему. Решения пока нет. У нас идет судебное разбирательство. Нужно дождаться, будем потом это решать", - добавил Путин.

Резюмируя, российский президент подчеркнул, что "главное, чтобы это не было в рамках предвыборной кампании на Украине, чтобы эти процессы не были связаны с внутриполитической украинской тематикой".

Читайте также"Это ловушка": Волкер оценил предложение РФ по захваченным украинским морякамНапомним, утром 28 июня Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в японской Осаке на полях саммита Большой двадцатки (G20), они пожали друг другу руки. Позже стало известно, что встреча президентов США и РФ продлилась более часа.

Также сообщалось со ссылкой на СМИ, что Трамп на встрече с Путиным проигнорировал тему захвата украинских кораблей и моряков.

Также ранее в МИД России обвинили Киев в том, что Украина использует моряков для шантажа и обвинений Москвы.