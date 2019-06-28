Трамп на встрече с Путиным проигнорировал тему захвата украинских кораблей – СМИ

Владимир Путин и Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Японии на саммите G20 не обсуждал тему захвата РФ украинских моряков и кораблей в Керченском проливе.

Как подчеркнул журналист The New York Times Майкл Кроули в своем Twitter, лидер США, отвечая на его вопрос, отметил, что тема украинских кораблей на встрече не затрагивалась.

"Трамп отменил свою последнюю встречу с Путиным после того, как Россия захватила несколько украинских кораблей и моряков. Сказал, что они встретятся только после того, как ситуация "разрешится". Когда я спросил Трампа о кораблях, он сказал: "Мы не обсуждали их", - написал журналист.

Отметим, что корреспондент издания BuzzFeed также опубликовал официальную стенограмму Белого дома после встречи Трампа с Путиным, где на вопрос об украинских кораблях президент США добавил, не обсуждал этот вопрос.

/ @JasonLeopold

Напомним, ранее в США заявляли о том, что пока Россия не освободит захваченные в Керченском проливе украинские суда и 24 моряков, встречи Трампа с Путиным не будет.