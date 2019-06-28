В МИД России обвинили Киев: захваченные моряки нужны лишь для шантажа

Мария Захарова

Отказ Украины обсуждать с Россией условия освобождения моряков, захваченных РФ в Керченском проливе, свидетельствует о том, что Киев использует их для шантажа и обвинений Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, кроме моряков РФ планировала передать украинской стороне также и захваченные корабли.

По ее утверждению, Украина отказалась в принципе обсуждать этот вопрос.

"Реакция Украины шокировала, а я думала, что киевский режим уже не сможет меня ничем удивить. Но, оказывается, мы плохо знаем Климкина, который заявил: "Украина не намерена принимать предложение России по задержанным в Керченском проливе украинским морякам, содержащееся в полученной Киевом ноте российского внешнеполитического ведомства. То есть украинские моряки Киеву нужны исключительно в России! Как очередной инструмент шантажа и аргумент обвинения Москвы во всех своих бедах", - цитирует Захарову ТАСС.

Читайте такжеТрамп на встрече с Путиным проигнорировал тему захвата украинских кораблей – СМИОна сообщила, что РФ предложила Украине освободить моряков из-под стражи после получения письменной гарантии о том, что те будут участвовать в предварительном и судебном следствии.

"Ещё раз хочу подчеркнуть. Украинская сторона отказалась не только от задействования имеющихся в российском законодательстве процедур освобождения, но и в принципе от обсуждения этого вопроса. Киеву нужны не моряки, Киеву нужен шум вокруг моряков. Именно для этого их и отправили в Керченский пролив в ноябре 2018 года", - резюмировала Захарова.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский высказал недовольство в связи с ответом министра иностранных дел Павла Климкина на ноту России по пленным морякам.

В свою очередь Климкин опубликовал на своей официальной странице в соцсети украинскую и российскую дипломатические ноты, которые касаются военнопленных моряков.