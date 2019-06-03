У Путина рассказали, от чего зависит начало переговоров между Киевом и Москвой

Дмитрий Песков / Reuters

В Кремле связывают налаживание отношений между Киевом и Москвой с началом "прямого диалога" с российскими боевиками на Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Об этом говорил президент Путин. Главное сейчас – определиться с отношением украинских властей к Минским договоренностям, к тому, будут ли налаживаться прямые контакты с представителями Донбасса, в какой степени и как быстро будут выполняться Минские договоренности. Здесь не нужно придумывать ничего нового – все написано на бумаге", - подчеркнул он, отвечая на вопрос, каких "первых шагов" ожидает Кремль со стороны властей Украины для налаживания отношений, о чем неоднократно заявляли представители российского государства.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Украина должна сделать первый шаг для налаживания отношений между Москвой и Киевом.

Как известно, представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе стал Леонид Кучма.