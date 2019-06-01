"Ничего нового": Медведев пожаловался на отсутствие шагов Зеленского по налаживанию связей с РФ

Дмитрий Медведев / Reuters

Со стороны нового президента Украины Владимира Зеленского отсутствуют шаги по налаживанию взаимоотношений с Россией, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают. Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы. Но действий мы пока никаких не видим. Давайте запасемся терпением", — заявил Медведев на росТВ.

Он также считает, что "в конечном счете, это все в руках нового президента (Украины), новой власти".

Медведев также отметил, что у него "нет никаких иллюзий по поводу риторики новой власти и определенных, уже сформировавшихся трендов".

"Пока мы ничего нового не видим. Но я не хочу забегать вперед", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский получил приглашение от президента США Дональда Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом.

Как известно, недавно в Кремле выдвинули условие для встречи Зеленского с Путиным.