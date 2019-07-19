В Офисе Зеленского пояснили, уполномочен ли Медведчук представлять Украину

Офис президента не делегировал Медведчука в Страсбург и Москву / Скриншот

В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что глава политсовета Оппозиционной платформы — За жизнь Виктор Медведчук не уполномочен представлять интересы украинского государства на международной арене.

"Президент Украины никоим образом не уполномочивал господина Медведчука представлять позицию Украины ни в Европарламенте, ни на любых других международных площадках. Нигде в мире Медведчук не может представлять Украину — только себя самого и еще, может, своих коллег или родственников разной степени родства", - цитирует Liga.net ответ на запрос.

У Зеленского подчеркнули, что представлять Украину за ее пределами могут исключительно ответственные за внешнюю политику должностные лица. В Офисе президента предостерегли международных партнеров от сотрудничества с самозванцами.

"Мы предостерегаем всех международных партнеров Украины от возможной дезориентации относительно принципов внешней политики Украины, которая может быть вызвана действиями этого лица (Виктора Медведчука, - ред.)" – говорится в ответе ОП.

Как известно, лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что в Страсбурге Украину представлял не только неуполномоченный глава Оппозиционной платформы – За жизнь Виктор Медведчук, но и первый номер в списке партии Европейская солидарность Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что Виктор Медведчук выступил на заседании Европарламента и назвал захваченный Россией Крым украинским. Позже стало известно, что политика в Европарламент пригласили депутаты от европейских ультраправых партий пророссийской направленности.